بالصور من داخل غرفة العمليات.. براءة المملكة من استهداف المدنيين في اليمن

المواطن - محمود نبيل - ترجمة

تفاعلت صحيفة وول ستريت جورنال مع تحركات الكونجرس الأميركي، التي تهدف للتأكد من أن مشاركة الولايات المتحدة في حرب اليمن ومساندتها للعمليات العسكرية التي ينفذها التحالف بقيادة السعودية، لا تستهدف المدنيين في البلاد.

ونشرت الصحيفة الأميركية تقريرًا يشرح تفاصيل المراقبات والعمليات الجوية التي تنفذها المملكة خلال الفترة الماضية، وذلك من داخل مركز القيادة العسكرية في الرياض، والذي يضم عددًا من القيادات التي تشرف على العمليات في حرب اليمن.

ونقلت الصحيفة الأميركية تصريحات على لسان نائب قائد التحالف العربي في اليمن عبدالله الغامدي، والذي عرض مشاهد تم التقاطها عبر طائرة بدون طيار لشاحنة تمر في وسط تجمع سكني، وأكد أن هناك إرهابيين ومقاتلين من الحوثيين يختبئون في هذه المنطقة، إلا أن القرار كان بالسماح للشاحنة بالهرب، تفاديًا لاستهداف المدنيين الأبرياء في هذه المنطقة.

وأوضح الغامدي أن عمليات المراقبة يمكن أن تستمر لساعات، وفي بعض الأحيان لأيام، وذلك حتى لا يتم استهداف المدنيين بشكل رئيسي في العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف.

وعلى صعيد متصل، كشفت مجموعة من المسؤولين العسكريين في الولايات المتحدة، أن من أهم الأسباب التي تدفع واشنطن لتأييد الضربات العسكرية السعودية هو حماية المدنيين، وهو الأمر الذي يدفع دومًا الولايات المتحدة لتوفير الدعم الاستخباراتي والإستراتيجي لتلك العمليات العسكرية.

وقالوا: “نحن نتفهم القلق المتزايد بشأن استهداف المدنيين، إلا أن السبب نفسه لهذا القلق هو ما دفعنا لمساعدة المملكة عسكريًّا في حملتها لاستعادة الشرعية، والتي بدأت منذ 3 سنوات في اليمن”.

وعرضت الصحيفة الأميركية المشهد كاملًا من مركز القيادة، حيث يقف ضباط سعوديون ينظرون إلى جدار من المعلومات، يعرض لقطات حية للفيديو الجوي من طائرات بدون طيار تحلق فوق اليمن، وشاشة واحدة تتميز بالرادار تبين موقع المقاتلات النفاثة والطائرات بدون طيار وطائرات التزود بالوقود، بالإضافة إلى شاشة أخرى تحتوي على قائمة متغيرة باستمرار من الطائرات التي تنفذ ضربات جوية، وتبحث عن أهداف وتنفذ عمليات أخرى في اليمن.

ويقول المسؤولون: إنهم قاموا بأكثر من 145 ألف مهمة في اليمن خلال ثلاث سنوات، وقدر جنرال سعودي أن أكثر من 100 ألف من هذه المهام كانت قاتلة، وأن الجيش قام بما يصل إلى 300 عملية في يوم واحد.







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