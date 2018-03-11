بالصور والفيديو.. كيف كرّم فيورنتينا قائده الراحل دافيدي أستوري؟

المواطن - محمد سمعة

حرص لاعبو وجمهور نادي فيورنتينا الإيطالي على تكريم اللاعب الإيطالي دافيدي أستوري، خلال مباراة اليوم أمام فريق بينيفينتو الإيطالي.

ونشرت شبكة جول الرياضية على “تويتر” صورًا من تكريم لاعبي فيورنتينا للراحل دافيدي أستوري قبل انطلاق مباراة بينيفينتو في الدوري الإيطالي.

ويذكر أن فيورنتينا الإيطالي خاض أول مباراة له على ملعب أرتيميو فرانكي في مدينة فلورانسا بعد وفاة قائده أستوري يوم الأحد الماضي.

وكان نادي فيورنتينا نجح في الفوز على حساب نادي بينيفينتو بهدف دون رد.

يُذكر أن دافيدي أستوري توفي نتيجة أزمة قلبية مفاجئة خلال نومه وقبل إقامة مباراة فيورنتينا وأودينيزي بالدوري الإيطالي، يوم 4 مارس الجاري.

ويأمل نادي فيورنتينا في إنهاء الموسم بشكل جيد لتكريم رحيل قائده أستوري، والذي توفي عن عمر يناهز الـ31 عامًا.







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