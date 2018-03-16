بالصور.. وزير الداخلية يلتقي بالوزير المسؤول عن شؤون المسلمين في سنغافورة

المواطن - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، في سنغافورة، اليوم، معالي وزير الاتصالات والمعلومات الوزير المسؤول عن شؤون المسلمين في جمهورية سنغافورة، الدكتور يعقوب إبراهيم.

وقدم الدكتور يعقوب في بداية الاستقبال شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على ما يقدمانه- حفظهما الله- من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين في مختلف أنحاء العالم.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.







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