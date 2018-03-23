بالصور.. ولي العهد يجتمع مع مسؤولين أميركيين لتطوير الشراكة وزيادة حجم التبادل التجاري

المواطن - واس

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع وزير التجارة الأميركي ويلبر روس ، ونائب وزير الخارجية جون سوليفان ، والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأميركية توم دونوهيو .

ونوقشت خلال الاجتماعات أهمية تطوير الشراكة السعودية الأميركية، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتطوير شراكات جديدة تسهم في مزيد من نمو اقتصاديات البلدين.

حضر الاجتماعات صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية والوفد الرسمي المرافق لسمو ولي العهد.







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