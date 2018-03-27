بالصور.. 36 مذكرة تفاهم في منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأميركي

المواطن- الرياض

بدأت، اليوم الثلاثاء، أعمال منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأميركي الثاني لعام 2018، بحضور أكثر من 200 من أبرز رجال الأعمال السعوديين والأميركيين، بحضور عددٍ من الوزراء والمسؤولين في البلدين، لإقامة شراكات جديدة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة، وتشجيع التجارة الثنائية وتوسيع الفهم والوعي الثقافي.

وتقدم رؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إصلاحات اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق في المملكة، لتصبح هذه الإصلاحات مسؤولة عن التحول السريع والاستثمار والنمو الاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها المملكة.

وأدت هذه الإصلاحات إلى تشجيع الاستثمار بين البلدين، وتوقيع 36 مذكرة تفاهم اليوم في منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأميركي الثاني، والذي بلغ إجماليه أكثر من 20 مليار دولار أميركي.

وتمثل هذه المذكرات شراكات جديدة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والتصنيع والترفيه والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

أما أبرز مذكرات التفاهم التي أعلن عنها اليوم تشمل:

شراكة بين أرامكو وجوجل تركز على الخدمات السحابية الوطنية والفرص التكنولوجية الأخرى.

مبادرة مدتها خمس سنوات بين ITHRA وNational Geographic.

شراكة بين أرامكو ورايثيون لإنشاء خدمات أمن الإنترنت الوطنية.

مذكرة تفاهم بين SIDF وJP Morgan لبحث التعاون في التمويل الصناعي في المملكة.

شراكة بين شركة الرشيد الدولية وشركة SOS لتوفير الخدمات الطبية في المملكة مع التركيز على عيادات المناطق النائية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :