بالفيديوهات والصور.. كواليس لقاء ولي العهد مع شبكة CBS الأميركية

اهتمت شبكة CBS بشكل واضح بلقاء ولي العهد والإعلامية نواره أودونيل، عبر برنامج “60 دقيقة”.

ونشرت صفحة البرنامج الشهير على موقع تويتر، بعض اللقطات من اللقاء الذي عُقد كاملًا مع ساعات الصباح الأولى على شاشة القناة.

ومن بين المقاطع التي تم عرضها هي تلك التي سألت خلالها أودونيل، عن إمكانية أن يحكم ولي العهد المملكة لـ50 عاماً، لاسيما وأنه لا يزال شاباً عمره 32 عاماً، وحينها رد محمد بن سلمان قائلًا: “الأعمار بيد الله، الله وحده يعرف سأعيش 50 عاماً أو لا”.

ووصفت الإعلامية ولي العهد بأنه جريء وذو رؤية واسعة، كما أكدت أن المملكة هي دولة مهمة للغاية، وأن سياساتها تؤثر بشكل رئيسي على المنطقة.

وبسؤاله عن الشيء الذي يمكن أن يوقف مسيرة ولي العهد، والتي تهدف لتطوير المملكة اقتصاديًا وسياسيًا بشكل رئيسي، رد محمد بن سلمان قائلًا: “الموت وحده هو الذي سيوقفني”.

وأشارت أودونيل إلى مدى الحنكة التي تحدث بها ولي العهد أثناء اللقاء، كما عرضت بعض المقاطع الخاصة بكواليس اللقاء، والتي أظهرت الإعلامية الأميركية وهي تدخل مكتب ولي العهد وهو مُنهمك في عمله وعلى مكتبه عشرات الأوراق والملفات.

وشملت رحلة أودونيل في المملكة العديد من الأمور الأخرى في زيارتها للمملكة، ومن بينها تعليم السيدات قيادة السيارات، ومدى التطور الذي صاحب قرار السماح لهن بهذا الأمر، حيث أكدت بعضهن أن المملكة الآن تسير في الطريق الصحيح، كما أعربن عن سعادتهن الخاصة بهذا القرار، والذي يمثل توجه المملكة نحو الحداثة وليس إلى الوراء.

وعرضت المذيعة الأميركية، على مدار الأيام القليلة الماضية، عدداً من مقاطع الفيديو والصور الخاصة بحوار ولي العهد، وهو ما يشير إلى الاهتمام الواضح باللقاء، والذي يعد في غاية الأهمية للعديد من الأوساط السياسية، لاسيما وأنه عُرض قبل ساعات من رحلة الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة، والتي من المنتظر أن يقابل خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره لشؤون الأمن القومي إتش ماكماستر وعدداً من كبار المسؤولين في قطاعات أخرى.

