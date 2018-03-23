بالفيديو.. الأوروغواي تهزم منتخب التشيك وديًا بثنائية

المواطن - محمد سمعة

تمكن منتخب الأوروغواي من الفوز على منتخب جمهورية التشيك بثنائية دون رد وذلك في إطار مباراة ودية ضمن مباريات كأس الصين الدولية.

تقدم اللاعب الأوروغوياني لويس سواريز بالهدف الأول لمنتخب بلاده من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول.

وحاول منتخب الأوروغواي تسجيل الهدف الثاني ولكن دون جدوى في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية للكرة.

وقبل نهاية الشوط الأول ظل المنتخب الأوروغوياني يضغط بقوة وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني حيث تمكن اللاعب إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي من تسجيل الهدف الثاني لمنتخب الأوروغواي بطريقة مهارية رائعة في الدقيقة ال37.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب الأوروغواي بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني واصل منتخب الأوروغواي تألقه على أمل تسجيل الهدف الثالث ولكن دون جدوى في ظل تألق دفاعي كبير من دفاعات منتخب التشيك.

يشارك منتخب الأوروغواي في بطولة كأس العالم حيث يقع في المجموعة الأولى والتي تضم منتخبات” مصر، السعودية، روسيا”.

هدف عاااالمي لمنتخب الأوروجواي (منافس مصر في كأس العالم 😁) من كافاني على الطااااير في مرمى التشيك 🔥🇺🇾 الأوروجواي 2 🆚 التشيك 0#كأس_الصين_الدولية دلوقتي على شاشة dmc sports pic.twitter.com/IpIDCuooSw — dmc sports (@dmcsportstv) March 23, 2018

هدف نجم برشلونة وأوروجواي لويس سواريز الأول في مرمى منتخب التشيك من نقطة الجزاء وإحتفاله بهدفه الدولي رقم 50 مع منتخب بلاده#كأس_الصين_الدولية دلوقتي على شاشة dmc sports pic.twitter.com/GKD93hKLrv — dmc sports (@dmcsportstv) March 23, 2018







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :