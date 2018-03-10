بالفيديو.. الباطن يهزم التعاون بهدفين في الدوري السعودي

بالفيديو.. الباطن يهزم التعاون بهدفين في الدوري السعودي

2018/03/10
الساعة 9:21 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

تمكن نادي الباطن من تحقيق فوز غالٍ، بهدفين مقابل هدف على حساب نادي التعاون، في إطار لقاءات الجولة الـ24 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وكان نادي التعاون سجل الهدف الأول عبر اللاعب عبدالمجيد الرويلي في الدقيقة الـ20 من عمر الشوط الأول عبر ركلة جزاء.

وسيطر نادي الباطن بقوة؛ وذلك من أجل تسجيل هدف التعادل، حيث تمكن نادي الباطن من تسجيل هدف التعادل عبر اللاعب جوناثان في الدقيقة الـ42 عبر ركلة حرة مباشرة.

وفي الشوط الثاني واصل نادي الباطن ضغطه؛ وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني وتحقيق النقاط الثلاثة.

حيث سجل اللاعب جورجي الهدف الثاني لنادي الباطن في الدقيقة الـ82 بطريقة جميلة.

أصبح رصيد الباطن بعد الفوز 27 نقطة في المركز الـ11، بينما تجمد رصيد التعاون عند 31 نقطة في المركز السابع.

 

 

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