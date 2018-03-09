بالفيديو.. السند يوضح حكم دفن الأظافر

المواطن - الرياض

أكد الدكتور عبدالرحمن السند الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه لا يوجد دليل شرعي على وجوب دفن الأظافر التي يتم تقليمها.

وقال السند خلال استضافته في برنامج يستفتونك على قناة الرسالة ردًا على سؤال حكم دفن الأظافر إن هذا العمل مشهور لدى الكثير من النساء والرجال على حد سواء حيث يقومون بدفن الأظافر أو الشعر أو الأسنان باعتبار أنه جزء من جسم الإنسان لافتًا إلى أنه لا يوجد سند شرعي لهذا الأمر.

وأوضح السند أنه لا حرج على من يقوم بإلقاء الأظافر أو الشعر أو الأسنان في محل جمع النفايات.







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