بالفيديو.. الفتح يهزم الفيصلي بهدفين في الدوري السعودي

المواطن - الرياض

نجح نادي الفتح في تحقيق فوز مهم على حساب نادي الفيصلي، في إطار لقاءات الجولة الـ24 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

تقدم نادي الفتح بالهدف الأول عبر اللاعب سلطان الغنام لاعب نادي الفيصلي بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ48 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة الـ72 من عمر المباراة تمكن نادي الفتح من تسجيل هدفه الثاني عبر اللاعب سيكالا بطريقة جميلة.

أصبح رصيد نادي الفتح بعد الفوز 35 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 34 نقطة في المركز الخامس.

فيديو ..

هدف الفتح الثاني في مرمى الفيصلي عن طريق سيكالا د72#الفيصلي_الفتح#برو_سبورت pic.twitter.com/h01Snvb35K — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) March 10, 2018

فيديو ..

هدف الفتح الأول في مرمى الفيصلي عن طريق سلطان الغنام "في مرماه" #الفيصلي_الفتح#برو_سبورت pic.twitter.com/81Bh3FU0tS — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) March 10, 2018







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