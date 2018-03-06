بالفيديو.. الفتح يُمطر شباك الباطن بخماسية في الدوري السعودي

بالفيديو.. الفتح يُمطر شباك الباطن بخماسية في الدوري السعودي

2018/03/06
الساعة 8:59 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

اكتسح نادي الفتح ضيفه الباطن بخماسية مقابل هدفين، في إطار لقاءات الجولة الـ18 والمؤجلة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

تقدم اللاعب شيتين بالهدف الأول لنادي الباطن في الدقيقة الـ2 من عمر الشوط الأول.

ونجح نادي الفتح في إدراك هدف التعادل عبر نجمه إبراهيم الشنيحي في الدقيقة الـ20.

وقبل نهاية الشوط الأول بـ3 دقائق عاد الباطن للتقدم من جديد عبر اللاعب شيتين لينتهي الشوط الأول بتقدم نادي الباطن بهدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني تألق التونسي عبدالقادر الوسلاتي وسجل الهدف الثاني للفتح في الدقيقة الـ73.

نجح الفتح بعدها بـ10 دقائق في تسجيل الهدف الثالث له والثاني للاعب الوسلاتي في الدقيقة الـ83.

واصل الفتح ضغطه حتى سجل الهدف الرابع عبر اللاعب علي الحسن في الدقيقة الـ85.

واختتم اللاعب علي أحمد الزقعان بالهدف الخامس لنادي الفتح في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

انتهت المباراة بفوز نادي الفتح بخماسية مقابل هدفين على نادي الباطن، حيث أصبح رصيد الفتح بعد الفوز 32 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الباطن عند 24 نقطة في المركز الـ11 في ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين.

 

 

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