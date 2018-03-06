بالفيديو.. الفيحاء يخطف فوزًا صعبًا من أحد في الدوري السعودي

بالفيديو.. الفيحاء يخطف فوزًا صعبًا من أحد في الدوري السعودي

2018/03/06
الساعة 9:34 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

حقق نادي الفيحاء فوزًا صعبًا على حساب نادي أحد، في إطار لقاءات الجولة الـ18 والمؤجلة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

تقدم نادي الفيحاء بالهدف الأول عبر نجمه الكساندروس تزيوليس في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.

نجح نادي أحد في إدراك هدف التعادل عبر اللاعب محسن جوهر الخالدي في الدقيقة الـ31 بطريقة جميلة.

وفي الشوط الثاني تقدم أحد بالهدف الثاني عبر اللاعب هشام السيفي في الدقيقة الـ50 من ركلة جزاء.

عاد الفيحاء عبر اللاعب توفيق بو حيمد، والذي سجل الهدف الثاني وهدف التعادل لفريقه في الدقيقة الـ60.

واصل الفريق البرتقالي ضغطه؛ وذلك من أجل تسجيل الهدف الثالث وتحقيق الفوز حتى تمكن نجمه التشيلي روني فيرنانديز من تسجيل الهدف الثالث للفيحاء في الدقيقة الـ66.

أصبح رصيد الفيحاء بعد الفوز 31 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد أحد عند 18 نقطة في المركز الـ13 في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين.

 

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