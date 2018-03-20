بالفيديو.. المصلح: الاشتراك في سحوبات جوائز الشركات مباح بشرط

المواطن - الرياض

أفتى الشيخ خالد المصلح بجواز الاشتراك في المسابقات التي تقدم سحوبات على جوائز، بشرط ألا يتم شراء السلعة المرتبطة بدخول المسابقة من الشركة المروجة لها؛ بغرض المسابقة فقط، بمعنى أن يكون الغرض شراء السلعة نفسها.

وأوضح المصلح، خلال حديثه في برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أن الشخص لو دخل المسابقة بعد شرائه لشيء يريده ويحتاج إليه فلا بأس في دخول المسابقة وهو الراجح في قول أهل العلم.

ولفت الشيخ المصلح إلى أن الشراء إذا لم يكن مقصوداً في ذاته، وكان المقصود منه هو دخول المسابقة، فإن ذلك يعدّ من الميسر المُحرّم.







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