بالفيديو.. المغامسي: يجوز للاعبي المنتخب الإفطار في رمضان.. وهذه نصيحتي لهم

المواطن - الرياض

قال إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، إنه يجوز للاعبي المنتخب السعودي الإفطار في رمضان أثناء ذهابهم لكأس العالم وتواجدهم في المعسكر الإعدادي له؛ لأنهم في هذه الحالة سيكونون على سفر، وللمسافر أن يفطر في نهار رمضان.

وأضاف المغامسي، خلال لقائه في برنامج “الوقت الأصلي” على القناة “السعودية” الأولى، أن على لاعبي الأخضر أن يحتسبوا سفرهم هذا كمحاولة منهم لرفع شأن الإسلام، وألا يمنعهم الاستعداد لكأس العالم عن ذكر الله.

ونصح المغامسي لاعبي المنتخب بأن يقرؤوا القرآن في أوقات الفراغ، فهذا سيزيدهم ثباتاً خاصة ليلة المباراة مع الأخذ بالأسباب.

ورداً على مَن يقول: “هل يُرفع شأن الإسلام بالكرة؟!”، أكد إمام وخطيب مسجد قباء أن هذه نظرة قاصرة، مشيراً إلى أن كرة القدم أصبحت ثقافة عالمية وهذا أمر لا يمكن جحوده، وأصبح القرار الذي يتخذه الفيفا لا يستطيع رئيس دولة أن يمنعه.







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