بالفيديو.. المملكة في أسبوع.. ولي العهد يزور مصر وبريطانيا في جولة تاريخية

المواطن - الرياض

نشر مركز التواصل الحكومي مقطع فيديو يظهر جانباً من الأحداث التي شهدتها المملكة خلال الأسبوع الماضي.

وتضمنت أحداث المملكة خلال الأسبوع الماضي جولة تاريخية لولي العهد بدأها بزيارة مصر، ومنها إلى بريطانيا.

وعقد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته إلى مصر جلسة مباحثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وشهدت جولة ولي العهد تعاوناً بين مشروع نيوم وقناة السويس، كما زار ولي العهد الأزهر الشريف وأشاد بدوره في نشر الوسطية ومواجهة المخاطر.

والتقى ولي العهد برئيس مجلس النواب المصري وناقشا مجالات التعاون بين المملكة ومصر في الجانب البرلماني، كما شارك ولي العهد بافتتاح أعمال ترميم الجامع الأزهر.

بعد ذلك بدأ ولي العهد جولة تاريخية إلى بريطانيا التقى خلالها بالملكة إليزابيث الثانية في قصر باكنجهام، كما التقى ولي العهد بالأمير تشارلز والأمير ويليام.

والتقى ولي العهد أيضاً رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في مقر الحكومة في 10 داوننغ ستريت، حيث تناولت المباحثات مجمل العلاقات بين المملكتين.

كما التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أيضاً بوزير الخزانة والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات البريطانية، تضمنت تعزيز التعاون الاقتصادي بين الرياض ولندن، كما تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التجارية بمنتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي البريطاني.

وشهد لقاء ولي العهد مع وزير الدفاع البريطاني، تأكيد التعاون الإستراتيجي في الجانب الدفاعي وتوقيع مذكرات لنقل وتوطين التقنية.







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