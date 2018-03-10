بالفيديو.. النصر يسجل هدفين رائعين في شباك الاتحاد
في إطار لقاءات الدوري السعودي

بالفيديو.. النصر يسجل هدفين رائعين في شباك الاتحاد

2018/03/10
الساعة 10:42 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
2025
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المواطن - جدة

تمكن نادي النصر من تسجيل هدفين متتالين في شباك نادي الاتحاد، وذلك خلال لقاء الفريقين في الجولة الـ24 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وكان الجزائري عبدالمؤمن جابو سجل الهدف الثاني لنادي النصر في الدقيقة الـ53 بعد مراوغة رائعة لحارس مرمى نادي الاتحاد.

أما الهدف الثالث لنادي النصر فتم تسجيله بواسطة اللاعب المغربي محمد فوزير في الدقيقة الـ55، وذلك بعد مهارة مميزة منه، حيث راوغ حارس مرمى العميد بطريقة أكثر من رائعة.

وتُقام مباراة العميد والعالمي على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

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