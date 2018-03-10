بالفيديو.. النصر يُمطر شباك الاتحاد بثلاثية مُدوية

المواطن - جدة

نجح نادي النصر في الفوز بثلاثية مقابل هدف على نادي الاتحاد، في إطار لقاءات الجولة الـ24 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

تقدم نادي النصر بالهدف الأول عبر اللاعب برونو أوفيني في الدقيقة الـ20 عبر رأسية جميلة.

وفي الدقيقة الـ22 من عمر الشوط الأول تمكن اللاعب عبدالعزيز العرياني من تسجيل هدف التعادل لنادي الاتحاد بطريقة جميلة.

وفي الشوط الثاني تمكن نادي النصر من تسجيل الهدف الثاني بطريقة جميلة عبر نجمه الجزائري عبدالمؤمن جابو في الدقيقة الـ53 بعد مراوغته لحارس المرمى.

وواصل العالمي تألقه وسط تراجع دفاعي من نادي الاتحاد، حيث سجل اللاعب محمد فوزير الهدف الثالث للنصر في الدقيقة الـ55 بعد مراوغته لحارس الاتحاد بطريقة أكثر من رائعة.

أصبح رصيد النصر بعد الفوز 40 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 30 نقطة في المركز العاشر.

55' محمد فوزير يراوغ فواز القرني ويسجل هدف ثالث للنصر 3-1#الإتحاد_النصر#دوري_بلس pic.twitter.com/m6sd1DtFNh — دوري بلس (@dawriplusksa) March 10, 2018

20' برونو أوفيني يسجل أول أهداف اللقاء للنصر من كرة رأسية 1-0#الإتحاد_النصر#دوري_بلس pic.twitter.com/OGQgrx1WCV — دوري بلس (@dawriplusksa) March 10, 2018







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