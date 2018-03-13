بالفيديو.. تصادم مروحيتين أمريكيتين ونجاة شخص بأعجوبة

المواطن - واشنطن

نشرت الشرطة الأمريكية مقطع فيديو لحادث تصادم بين طائرتي هليكوبتر تابعتين لها في مطار صغير بولاية كاليفورنيا، والذي وقع في شهر نوفمبر الماضي.

وظهر خلال المقطع، طائرتان على أرضية المطار فيما كانت الأخرى تستعد للهبوط، قبل أن يحدث تصادم بين مروحيتي الطائرتين؛ ما أدى لتحطمهما، وفي هذه الأثناء كان شخص يقف بالقرب من الطائرة الأولى، ونجا بأعجوبة رغم اصطدام جزء من المروحة بجسمه.

وبيّن الفيديو أيضاً خروج أشخاص من داخل الطائرتين، ومسارعة آخرين بالتوجه نحو الطائرة لتفقد حطامها والاطمئنان على حالة الركاب.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :