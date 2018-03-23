بالفيديو.. جابو يتصدر قائمة أبرز الفرص الضائعة بالجولة الـ18 المؤجلة

المواطن - مروة نبيل

على الرغم من أن الغزارة التهديفية كانت السمة الغالبة لمباريات الجولة الـ18 المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين، إلا أنها شهدت إضاعة العديد من الفرص السهلة أمام المرمى.

ونشرت قناة “دوري بلس” الرسمية على موقع “يوتيوب” مقطع فيديو لأبرز الفرص الضائعة في منافسات الجولة الـ18 من الدوري السعودي للمحترفين والتي تصدرها الجزائري عبد المؤمن جابو بعدما أضاع هدفًا سهلًا في الدقيقة 37 من لقاء النصر والشباب.

واحتل نجم نادي الرائد محمد العمري المركز الثاني في قائمة أبرز الفرص الضائعة في الجولة المؤجلة، بعد إضاعته لفرصة أمام الأهلي في الدقيقة 17، يليه المصري محمود عبد المنعم كهربا نجم الاتحاد، الذي أضاع فرصة في الدقيقة 49 أمام التعاون.

وأضاع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح علي الزقعان فرصة في الدقيقة 25 أمام الباطن، واحتل نجم الفريق السماوي جوليهرام شيتيني، المركز الخامس في قائمة أبرز الفرص الضائعة في الجولة الـ18، بعد إضاعته فرصة أمام الفتح في الدقيقة الثالثة.

وبعد نهاية الجولة الـ18 المؤجلة، حافظ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 52 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الأهلي، فيما انفرد النصر بالمركز الثالث بـ40 نقطة، وحل الفتح رابعًا بـ35 نقطة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :