بالفيديو.. حساب المواطن يوضح كيفية تعديل آيبان الحساب البنكي للحصول على مبالغ الاستحقاق المتأخرة

المواطن - الرياض:

أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم، طريقة تعديل آيبان الحساب البنكي، وكيفية اعتماده للاستفادة من دعم البرنامج.

ويمكن تعديل آيبان الحساب البنكي عبر اتباع النقاط التالية:

ادخل على بوابة البرنامج من (هنا).

ثم توجه إلى صفحة تعبئة واستكمال الطلب.

ثم انقر على بيانات الحساب البنكي.

ثمَّ قم بإدخال رقم الآيبان الجديد.

ثم قم بحفظ المعلومات.

ودعا البرنامج المستفيدين الذين لهم مبالغ مستحقة لم يتم إيداعها بسبب مشكلة حساباتهم البنكية السابقة، التوجه إلى البوابة الإلكترونية للبرنامج مرة أخرى، والضغط على أيقونة تأكيد الحساب البنكي، ليتم إيداع المبالغ المستحقة لهم.

يأتي ذلك فيما يترقب مستفيدو الدفعة الخامسة موعد إيداع مبالغ الدعم من حساب المواطن، يوم الثلاثاء الموافق 10 إبريل.

ويهدف برنامج حساب المواطن إلى تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.







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