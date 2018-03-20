بالفيديو.. حساب المواطن يُذكّر بخطوات تعديل رقم آيبان الحساب البنكي

أعاد برنامج حساب المواطن ، التذكير بخطوات تعديل رقم “آيبان” الحساب البنكي، وكيفية اعتماده للاستفادة من دعم البرنامج، وذلك عبر دخول الشخص المسجل إلى حسابه في البوابة الإلكترونية على الرابط (هنا).

خطوات تعديل الحساب البنكي

ونشر البرنامج، تغريدة في حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، تضمنت الخطوات التي توضح كيفية تعديل الحساب البنكي، باستكمال الطلب ثم الدخول إلى الحساب البنكي وإدخال الآيبان الجديد، وبعدها الدخول إلى الصفحة الرئيسة، ومن ثم حالة الاستحقاق، ثم الضغط لتأكيد الحساب البنكي الجديد، إذ يتم اعتماد التعديل وإرسال رسالة نصية على الهاتف المسجل في البيانات”.

ووجه البرنامج المواطنين، الذين لديهم مشكلة في رقم “آيبان” الحساب البنكي، وتم حلها مع البنك، بأن عليهم زيارة البوابة الإلكترونية لـ”حساب المواطن”، واختيار حالة الاستحقاق، وتأكيد الحساب البنكي ومتابعة الخطوات السابقة ذاتها.

أهداف برنامج حساب المواطن

يذكر أن برنامج ⁧حساب المواطن يهدف⁩ إلى تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

يتأثر استحقاق الدعم في حساب المواطن وقيمته، بتجاوز الدخل الشهري للحد المانع، وعدم الإفصاح عن الدخل أو مصدره الصحيح، وكذلك عدم أهلية أحد التابعين.

وكشف حساب المواطن في وقت سابق عن أنواع الدخول التي يجب الإفصاح عنها عند التسجيل في البرنامج.

ولفت حساب المواطن إلى أن الدخل هو المبالغ الإجمالية التي يتم اكتسابها ويعبر عنها بقيمة نقدية، ومنها الراتب الشهري أو التقاعدي وما يتم اكتسابه من الأنشطة التجارية وغيرها.

شروط الأهلية وصحة البيانات

وكان برنامج حساب المواطن قد أكد في وقت سابق أن شروط الأهلية في البرنامج تستلزم تطابق بيانات الدخل المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع البيانات الرسمية لدى الجهات الأخرى، بالإضافة إلى شرطي الجنسية والإقامة.

ولفت حساب المواطن إلى أنه في حال اختلاف بيانات الدخل المسجلة من المواطن عن تلك المسجلة لدى الجهات الرسمية يتم الاعتماد على الأخيرة بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.







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