بالفيديو.. خبير جوي يوضح أسباب تقلبات الطقس في المملكة

المواطن - متابعة

كشف خبير الطقس عادل القازنلي، الأسباب وراء التقلبات الجوية التي تشهدها المملكة، لاسيما المنطقة الشرقية.

وقال الخبير الجوي: إنَّه تتواجد موجة غبارية كثيفة تسببت في حالة شبه انعدام في الرؤية الأفقية على حفر الباطن والقيصومة، وتسببت الرياح الغربية في حمل هذا الغبار إلى الأطراف الشرقية، مُشيرًا إلى أنَّ المنطقة الشرقية ستشهد خلال الساعات المقبلة حالة انعدام في الرؤية بسبب الموجة الغبارية.

ولفت إلى وجود حزام سحابي يمتد من المرتفعات الجنوبية الغربية إلى منطقة مكة المكرمة ثم مناطق وسط المملكة، كالرياض، وأيضًا تتجه هذه السحب إلى المنطقة الشرقية.

وتوقَّع أنَّ التقلبات الجوية التي تشهدها المملكة ستنتهي خلال شهرين، تزامنًا مع بداية فصل الصيف.







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