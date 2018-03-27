بالفيديو.. خطأ في تغذية صرافة يمنح العملاء مبالغ مضاعفة

المواطن - حفر الباطن

وقع موظف سعودي، يعمل في تغذية الصرافات بأحد البنوك المحلية في محافظة حفر الباطن، في خطأ أثناء أداء مهامه؛ ما تسبب له في مشكلة وورطة كبيرة.

وأوضح الموظف، ويدعى فهد، في مقطع فيديو صوّره الصحفي دغش السهلي، وتم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه وقع في خطأ خلال تأدية عمله، حيث أخطأ في تبديل الصناديق من فئة المائة ريال إلى 500 ريال، فتم سحب مبالغ مالية من العملاء تجاوزت 40 ألف ريال بالخطأ، حيث كان مَن يسحب 100 ريال تخرج له الصرافة 500 وهكذا.

وناشد فهد كل مَن سحب من الصرافة في ذلك الوقت وأخرجت له مبالغ مضاعفة أن يُرجع المبالغ إلى البنك أو يتواصل معه حتى لا يُفصَل من وظيفته التي أكد أنه في أمس الحاجة إليها.

ورفض الموظف جميع المساعدات والمقترحات التي عُرضت عليه بتنظيم حملة لجمع المبلغ وتسديده، مؤكداً أن كل طلبه هو أن يعيد كل مَن سحب من الصرافة الفلوس إلى البنك.

#فزعتكم_لفهد_الشمرى

الموظف بـ #مصرف_الراجحي

في #حفرالباطن فبعد تغذيته لأحد صرافات البنك عمل خطأً وقام بتبديل الصناديق من فئة المئة ريال إلى 500 ريال .

مطالب الآن بدفع 40 ألف ريال.❗️

تفاصيل الحادثة مع الزميل الاعلامي @dakash90 👍👇

pic.twitter.com/k7OGNuIYYg — خالد الزيدان (@zidankkzidan) March 26, 2018







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