بالفيديو.. خطوات وآلية تقديم الاعتراض في حساب المواطن

المواطن - الرياض

أوضح برنامج حساب المواطن كيفية تقديم اعتراض على قيمة الدعم، في حال كان لدى أحد المستفيدين اعتراض على قيمة الدعم المقدم له خلال دورة الدفع.

وأضاف البرنامج أنه تتم إتاحة أيقونة الاعتراض على مبلغ الدفعة في البوابة الإلكترونية، بعد خمسة أيام من كل دورة دفع، وفي حال قبول طلب الاعتراض يتم صرف قيمة الدعم المستحقة بأثر رجعي عن الشهر محل الاعتراض.

وبيّن حساب المواطن أنه يُمكن للمستفيد تقديم الاعتراض عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا). اختيار “حالة الدفعات وتقديم الاعتراض” من الصفحة الرئيسية. الضغط على أيقونة “تقديم اعتراض على الدفعة الحالية”. وسيتم التعامل مع الطلب خلال فترة السماح التي تمتد لثلاثة أشهر بعد كل دورة دفع.

وأشار البرنامج إلى أنه في حال كانت الدفعة ناقصة أو صفرًا، فإن ذلك يعود إلى أسباب منها: تجاوز الدخل الشهري للمستفيد للحد المانع للدعم، أو عدم إفصاحه عن الدخل أو المصدر الصحيح للدخل، أو عدم أهلية أحد التابعين.

ودعا حساب المواطن الراغبين في التقدم بالشكوى على حساب الدعم المخصص لهم إلى مراعاة عدد من الأمور منها:

التحقق من تطابق قيمة الاستحقاق الموجودة في الموقع الإلكتروني للبرنامج مع ما تم إيداعه فعليًّا في الحساب. التحقق من قيمة الاستحقاق عبر استخدام الحاسبة التقديرية في البوابة. التأكد من أهلية جميع التابعين.

وشدد حساب المواطن على مراعاة أمرين عند استخدام حاسبة الدعم التقديرية:

الأول: هو إدخال نفس مبلغ الدخل الذي تم إدخاله عند التسجيل في حساب المواطن للمرة الأولى.

الثاني: التأكد من أهلية جميع الأفراد التابعين.









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