بالفيديو.. طريقة إضافة التابع والبيانات المطلوبة في حساب المواطن

المواطن - الرياض

يتيح برنامج حساب المواطن إمكانية تسجيل الأبناء والزوجة كتابعين لرب الأسرة وفي هذه الحالة يلزم الدخول على بوابة برنامج حساب المواطن لاستكمال إضافتهم بالشكل الصحيح.

ونشر حساب المواطن مقطع فيديو يوضح البيانات المطلوبة لإضافة التابعين وكيفية إضافتهم إلى رب الأسرة.

ويلزم للتسجيل الدخول على موقع حساب المواطن عبر الرابط التالي (هنا) .

اختيار قسم بيانات التابعين.

البدء في إضافة التابعين من خلال إدخال رقم هوية التابع وتاريخ ميلاده بالتقويم الهجري ووظيفته.

وأعلن حساب المواطن ، في وقت سابق، أنه سيتم إيداع الدفعة الخامسة من الدعم في حسابات المستفيدين البنكية في العاشر من شهر أبريل المقبل.

ويأتي برنامج حساب المواطن ، بهدف تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة.

وتشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

يشار إلى أن يوم صرف دفعات الدعم في حساب المواطن قد تم تحديده في العاشر من كل شهر ميلادي ما لم يتوافق مع يومي إجازة نهاية الأسبوع، حيث سيكون الإيداع في تلك الحالتين إما (الخميس) في حال صادف الاستحقاق يوم جمعة أو (الأحد) في حال صادف الاستحقاق يوم السبت.









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