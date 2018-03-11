بالفيديو.. طريقة تقديم شكوى على استحقاق حساب المواطن

المواطن - الرياض

أعاد برنامج حساب المواطن التأكيد على أحقية المستفيدين التقدم بشكوى على استحقاق حساب المواطن سواء أكان ذلك بسبب تغير في قيمة الدعم أو عدم نزول الدعم في الدفعة الرابعة التي تم إيداعها اليوم.

ونوه برنامج حساب المواطن أنه طبقًا لقواعد البرنامج يحق للمتضررين تقديم الشكوى بعد 5 أيام من تاريخ دفعة الاستحقاق محل الشكوى.

ونصح برنامج حساب المواطن المستفيدين قبل تقديم شكوى على مبلغ الاستحقاق، بالتأكد من تطابق قيمة الاستحقاق الموجودة في الحساب على البوابة الإلكترونية مع المبلغ المودع في الحساب البنكي.

كما شدد على ضرورة التحقق من قيمة الاستحقاق عبر استخدام الحاسبة التقديرية في البوابة، وكذلك التأكد من أهلية جميع التابعين، قبل تقديم الشكوى.

وأوضح حساب المواطن أنه في حال قبول الاعتراض يتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض، وتحتسب مدة الأثر الرجعي بالأشهر وبحد أقصى 5 أشهر.

أما في حال عدم قيام المسجل برفع اعتراض ضمن المهلة المتاحة فعليه في هذه الحالة إعادة تقديم طلب تسجيل جديد في البوابة الإلكترونية.

وتتضمن شروط الأهلية أن يكون المستفيد سعودي الجنسية – ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة، والزوج غير السعودي المتزوج من سعودية، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وحاملو بطاقات التنقل – وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة. كما يشترط عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

يذكر أن التسجيل يتم عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن من (هنا) بإدخال البيانات: ” رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ” ، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.







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