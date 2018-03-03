بالفيديو.. طفل يبكي في مباراة النصر والرائد

المواطن - محمد سمعة

ظهر أحد الأطفال في مباراة النصر والرائد، في إطار لقاءات الجولة الـ23 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وهو يبكي.

ونشر الحساب الرسمي لقنوات MBC PRO SPORTS على تويتر فيديو لأحد الأطفال الحاضرين وهو يبكي، وذلك على الرغم من تعادل النصر مع الرائد بثلاثية لكل فريق.

وحرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، على التواجد في مدرجات ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز.

ويأمل النصر في تحقيق الفوز والنقاط الثلاث؛ وذلك من أجل الوصول إلى المركز الثالث والبقاء في المربع الذهبي للتأهل إلى بطولة آسيوية في الموسم المقبل.

وكان النصر خسر في الجولة الـ22 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين من فريق الباطن بثلاثية دون رد.







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