بالفيديو.. معرض فنون مسك بنيويورك يقدم صورة السعودية الصحيحة للعالم

المواطن - الرياض

أقام معهد مسك للفنون معرضًا للفن المعاصر في معرض ودار مزاد فيليبس العريق في نيويورك، وذلك على هامش زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة.

وقال أحمد ماطر مدير المعهد إن المعرض الذي جاء بعنوان “Re frame Saudi Arabia ” يهدف إلى تقديم الصورة الحقيقية للمملكة من خلال لوحة جمالية تم عرضها بإطار جديد وهو إطار الفن والثقافة.

ويبرز المعرض جوانب من الحياة في المملكة قديمًا وحديثًا كما شهد تقديم أعمال فنية وثقافية تحاكي التراث السعودي، بمسمى الفن السعودي المعاصر، مع تقديم فيلم وثائقي بعنوان تجديد السعودية.

يأتي المعرض انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 وعملاً بأهداف مؤسسة مسك الخيرية التي تسعى إلى تمكين الشباب السعودي من إبراز مواهبه وتمثيل بلاده في المعارض الدولية الخاصة بنقل الثقافة والفنون، وذلك تشجيعاً للتبادل الثقافي وتفعيل دور الاتصال الخارجي مع الآخر.







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