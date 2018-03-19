بالفيديو.. هدف الحمدان مع سبورتنج خيخون الإسباني

المواطن - الرياض

نجح عبدالله الحمدان المحترف في صفوف سبورتنج خيخون الإسباني تسجيل أول أهدافه مع الفريق منذ الانتقال إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

سجل عبدالله الحمدان المعار إلى الفريق الإسباني من نادي الشباب السعودي، أول أهدافه مع فريقه الإسباني، خلال مباراة فريقه أمام راسينغ فيالبيس ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري الشباب.

ونجح الحمدان في ترك بصمته في الأهداف السبعة التي سجلها سبورتنج خيخون، في المباراة التي انتهت بفوز فريقه بسبعة أهداف مقابل هدف.

ويسعى الحمدان لأن يجذب أنظار الجهاز الفني للفريق الأول، على أمل أن يكون أحد أعمدته الأساسية خلال الفترة المتبقية في عقده مع سبورتنج خيخون التي ستنتهي بنهاية الموسم الحالي.

وتنتظر الجماهير السعودية فرصة مشاركة الحمدان مع الفريق الإسباني.

وكانت قد قررت الهيئة العامة للرياضة السماح لمجموعة من اللاعبين بالاحتراف في الدوري الإسباني بأقسامه المختلفة لاكتساب المزيد من الخبرة قبل انطلاق بطولة كأس العالم التي ستقام في روسيا الصيف الجاري.

ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة الأولى بجانب منتخبات روسيا المستضيفة وأورجواي ومصر.

ويستهل الأخضر مشواره في المونديال بمواجهة روسيا يوم 14 يونيو المقبل، ثم أورجواي، وأخيرًا مصر.

أول هدف لعبدالله الحمدان مع سبورتنغ خيخون 😍💚 pic.twitter.com/0ENT5bGEzH — الكرة السعودية (@KSA_LEAGUE) March 18, 2018







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