بالفيديو.. هذا ما وجده الغوّاصون في أعماق الواجهة البحرية في جدة

المواطن - جدة

انطلقت في جدة عروس البحر الأحمر، مبادرة لتنظيف أعماق الواجهة البحرية، عبر غواصين سعوديين بقيادة ربحي سكيك قائد المبادرة، حيث فوجئ الغواصون بالحجم الكبير للنفايات الموجودة في الأعماق.

وقال سكيك، في مداخلة مع برنامج يا هلا على روتانا خليجية: إن المبادرة تستهدف تنظيف الحوض المرجاني أسفل الواجهة ضمن البرنامج الوطني للتوعية البيئية ‏والتنمية المستدامة، تحت شعار “بيئتي علم أخضر وطني علم أخضر”.

وأضاف أن هدف المبادرة هو التوعية، ومعرفة حجم النفايات التي تؤثر على البيئة البحرية، مبديًا دهشته من العثور على أشياء غريبة؛ مثل الحبال و”فراش الكشتة” وثلاجة شاي وكاسات وقوارير فارغة، رغم أن الجهات المعنية وفّرت سلالًا وكل ما يلزم لجمع القمامة.

وأشار أسامة فقيه، المستشار الإعلامي للفعالية، إلى أن برنامج الغطس سيكون على مدى 26 أسبوعًا، أي 26 مرة، كل يوم سبت، عبر 100 غواص، فيما أظهر فيديو البرنامج حجم التلوث البيئي الموجود والمتراكم على مدى عشرات السنين.

وأكد ‏غواصون مشاركون في المبادرة أن المشهد أسفل الواجهة مؤسف؛ بسبب بقايا أعمال الصيد، ومخلفات زائري الشاطئ، ورمي قطع الموكيت، بأحجام كبيرة وصلت إلى 15 مترًا، وأنهم سيحاولون انتشال أكبر قدر منها، بعد تلف معظم الشعاب المرجانية.











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