بالفيديو.. هكذا علقت أول سعودية تعمل في محطة بنزين على منتقديها

المواطن - الرياض

ردت ميرفت بخاري، وهي أول مواطنة سعودية تعمل مشرفة على محطة بنزين في محافظة الخبر، كاسرة بذلك احتكار الرجال، على الانتقادات والإساءات التي وجهت لها والتي اعتبرت هذه المهنة مقتصرة على الرجال فقط ولا تليق بالنساء.

وأوضحت بخاري، في مداخلة هاتفية لبرنامج “هو وهي” على قناة “MBC”، أنها تعمل في مجموعة استثمارية ووظيفتها الأساسية مديرة قسم الإعلام، ومحطة البنزين التي تشرف عليها كانت من ضمن المجموعة التي تعمل بها.

وأضافت أنها في كل مرة تتفقد فيها هذه المحطة كانت تجد أشياء تُشعرها بغصة، وتجعلها تتساءل لماذا تكون المحطات في بلادنا بهذا الشكل؟ وقدمت عدة اقتراحات لمجلس الإدارة بخصوص هذا الأمر، وبعد عام كامل رُشِّحت لتكون مشرفة على المحطة.

وبيّنت بخاري أن مكتبها الإداري يقع في مدينة الدمام والمحطة مقرها مدينة الخبر، وليس لديها مكتب في المحطة ووظيفتها تقتصر على الإشراف ولا تملك صلاحية تعبئة السيارات بالوقود، مشيرة إلى أن المحطة التي تشرف عليها أول محطة تقدم خدمات رقمية بالكامل في المملكة، حيث يمكن أن يكون الدفع فيها باستخدام البطاقات البنكية فقط.







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