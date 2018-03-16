بالفيديو والصور.. أمير المدينة داخل مقصورة قطار الحرمين في رحلة إلى مكة

بالفيديو والصور.. أمير المدينة داخل مقصورة قطار الحرمين في رحلة إلى مكة

2018/03/16
الساعة 6:05 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - المدينة المنورة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا وفيديوهات توثق لحظة تواجد أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، برفقة وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، الجمعة، داخل قطار الحرمين، ضمن رحلة على كامل المسار إلى محطة الرصيفة بمكة المكرمة.

واطلع الأمير فيصل بن سلمان على مقصورة القيادة في القطار، ووقف على أداء قائد القطار ومساعده، مثمنًا جهود الشباب السعوديين العاملين في تشغيل القطار.

وبعد وصولهما إلى مكة المكرمة توجه الأمير والوفد المرافق له إلى المسجد الحرام؛ لأداء صلاة الجمعة بالحرم المكي.

 

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