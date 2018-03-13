بالفيديو والصور.. أمير حائل يكرم طفلًا حلق رأسه تضامنًا مع زميله المريض

المواطن - الرياض:

تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة تكريم، أمير منطقة حائل، الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، للطالب فراس بن ياسر الخمسان، (طالب بالمرحلة الابتدائية)، الذي حلق رأسه بالكامل لمواساة زميله يزن الذي يتساقط شعره بسبب إصابته بمرض الثعلبة ويشعر بالخجل أمام زملائه.

ومنح الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبد العزيز، للطالب، هدية، نظير موقفه الإنساني وقيامه بحلق شعره تضامناً مع زميله يزن المصاب بثعلبة في رأسه.

وقال والد الطفل إنه شجع فراس على ذلك وقام بحلق رأسه، مشيراً إلى أن الحالة النفسية للطفل يزن تحسنت وأصبح طبيعياً في المدرسة بعد تضامن ابنه فراس معه.

وكانت مدرسة المحمدية بحائل، التي يدرس فيها الطالبان، قد قامت بتكريم فراس في وقت سابق أمام زملائه، كما قام عدد من الجهات الأخرى بتكريمهما، وقدم أحد محال الاتصالات جهازين لوحيين لهما.

وفي السياق ذاته، عبرت أم يزن عن بالغ شكرها للطفل فراس لتضامنه مع ولدها، حيث قالت: “‏أخجلتنا يا فراس بحُسن صنيعك، يا ليت أحد يشوف نفسية ابني يزن، بعد مؤازرة فراس له، أقلها رجع للمدرسة ونزل الكاب من على رأسه”.







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