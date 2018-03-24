بالفيديو والصور.. المملكة والعالم يشاركان في #ساعه_الارض

المواطن- الرياض

شاركت المملكة العالم في ساعة الأرض، لتطفئ بعض المناطق الأنوار في هذه المناسبة العالمية.

وأطفأت بلدية المهد في المدينة المنورة، أكثر من 750 كشاف إنارة؛ وذلك للمشاركة في فعالية ساعة الأرض.

تم اطفاء أكثر من 750 كشاف أنارة وذلك للمشاركه في فعالية #ساعة_الأرض @AmanaAlmadinah pic.twitter.com/nJMGVkNZ10 — بلدية المهد (@b_almahed) March 24, 2018

كما شاركت أمانة منطقة نجران في ساعة الأرض لتعزيز الجانب التوعوي.

#بالفيديو جانب من مشاركة أمانة منطقة نجران في #ساعة_الأرض لتعزيز الجانب التوعوي. pic.twitter.com/3aiwqzjsp5 — أمانة منطقة نجران (@NajranMunicipal) March 24, 2018

وشاركت عواصم العالم في ساعة الأرض بإطفاء الأضواء.







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