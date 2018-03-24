بالفيديو والصور.. المملكة والعالم يشاركان في #ساعه_الارض

بالفيديو والصور.. المملكة والعالم يشاركان في #ساعه_الارض

2018/03/24
الساعة 9:40 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن- الرياض

شاركت المملكة العالم في ساعة الأرض، لتطفئ بعض المناطق الأنوار في هذه المناسبة العالمية.

وأطفأت بلدية المهد في المدينة المنورة، أكثر من 750 كشاف إنارة؛ وذلك للمشاركة في فعالية ساعة الأرض.

كما شاركت أمانة منطقة نجران في ساعة الأرض لتعزيز الجانب التوعوي.

وشاركت عواصم العالم في ساعة الأرض بإطفاء الأضواء.

 

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