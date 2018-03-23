بالفيديو والصور.. ضبط مليون و250 ألف عبوة عطور مجهولة في مستودع بمكة
تسليم العمالة للشرطة لإكمال الإجراءات القانونية

بالفيديو والصور.. ضبط مليون و250 ألف عبوة عطور مجهولة في مستودع بمكة

2018/03/23
الساعة 11:16 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن- مكة المكرمة

أغلقت وزارة التجارة والاستثمار، خلال جولاتها الرقابية، بمساندة الجهات الأمنية، مستودعًا بمكة المكرمة تستغله عمالة مخالفة لتصنيع عطور من مواد مجهولة المصدر.

وضبطت الفرق التفتيشية التابعة لوزارة التجارة، مليون و250 ألف عبوة عطر وأغلفة وعلب جاهزة لإعادة التعبئة ومعدات تزوير البيانات التجارية داخل المستودع.

ولفتت وزارة التجارة إلى أنه تم إغلاق المستودع وتسليم العمالة للشرطة لإكمال الإجراءات القانونية وإيقاع العقوبات بحقهم.

 

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