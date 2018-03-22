بدء تسجيل الأطفال في الروضات الحكومية بتعليم ينبع الأحد المقبل عبر هذا الرابط

بدء تسجيل الأطفال في الروضات الحكومية بتعليم ينبع الأحد المقبل عبر هذا الرابط

2018/03/22
الساعة 6:56 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس:

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة ينبع عن موعد تسجيل الأطفال للعام الدراسي المقبل 1439 /1440هـ , وذلك يوم الأحد 8 / 7 / 1439 هـ .

وحددت الإدارة أعمار الأطفال المستحقين للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي المقبل بعدة مستويات، المستوى الأول من مواليد من 22/ 12 / 1435هــ إلى 21/ 12/ 1436هـ ، والمستوى الثاني من مواليد 22 / 12 / 1434هـ إلى 21/ 12 / 1435هـ، والمستوى الثالث من مواليد 22/ 12/ 1433هـ إلى 21/ 12 /1434هـ.

وأوضحت مساعد مدير العلاقات والإعلام أماني الأحمدي أنه جرى تخصيص رابط إلكتروني للتسجيل على موقع إدارة التعليم بمحافظة ينبع من (هنا) .

وأشارت الأحمدي إلى أن متطلبات التسجيل تتضمن سجل التطعيم وخلوه من الأمراض، وإجراء الكشف الطبي، وصورة من شهادة الميلاد والهوية الوطنية ، و6 صور شخصية للطفل، مضيفة أن الإدارة قد نفَّذت لقاءً عن آلية وضوابط التسجيل والقبول الإلكتروني في مرحلة رياض الأطفال بمبنى الشؤون المدرسية مركز الموهوبات.

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