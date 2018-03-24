بداية مُطمئنة للمنتخبات العربية استعدادًا للمونديال

المواطن - عبدالناصر سيد

جاءت ضربة البداية للمنتخبات العربية مطمئنة في إطار استعداداتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام الصيف الجاري في روسيا.

وتمكن المنتخب السعودي من التعادل مع أوكرانيا بهدف لكل منهما في مباراة شهدت إهدار الأخضر لأكثر من فرصة للتسجيل طوال شوطي المباراة.

ونجح الأرجنتيني خوان بيتزي، المدير الفني للأخضر، في الوقوف على المستوى والبدني لجميع اللاعبين، والتعرف على نقاط القوة والضعف في صفوف لاعبيه، تمهيدًا للعب عليها خلال الفترة المقبلة قبل انطلاق المونديال.

أما المنتخب المصري فقد خسر من البرتغال بهدف مقابل هدفين في مباراة كان الفراعنة قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الانتصار إلا أن كريستيانو رونالدو قلب الطاولة بتسجيله لهدفين في الدقيقتين 92 و95.

ويلعب المنتخبان المصري والسعودي في مجموعة واحدة بالمونديال وهي الأولى بجانب منتخبي روسيا، صاحب الأرض، وأورجواي.

وتمكن المنتخب التونسي من تحقيق الفوز على إيران بهدف دون رد في مواجهة أحكم من خلالها نسور قرطاج سيطرتهم على مجريات اللقاء من بدايتها لنهايتها.

ونجح لاعبو تونس في إثبات الذات وأنهم لن يكونوا بالخصم السهل في المونديال، حيث يلعب النسور في المجموعة السابعة بجانب منتخبات بلجيكا وبنما وإنجلترا.

وفيما يتعلق بالمنتخب المغربي، فقد تمكن أسود الأطلسي من تحقيق الفوز وديًا على صربيا بهدفين لهدف.

ويلعب المغاربة في المجموعة الثانية بالمونديال بجانب منتخبات إسبانيا وإيران والبرتغال.







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