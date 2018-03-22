براءة ريهام سعيد من خطف الأطفال.. وحبس معدة برنامجها سنة مع الشغل

المواطن- القاهرة

قضت محكمة الجنايات في مصر ببراءة المذيعة ريهام سعيد وعدد من فريق إعداد برنامجها صبايا الخير من تهمة خطف الأطفال والاتجار في البشر.

وأمرت المحكمة بحبس المعدة غرام عيسى سنة مع الشغل ووقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، كما قضت بحبس الخاطفين الاثنين وهما عطية ناصر ومحمد طه 15 سنة مع الشغل وإلزامهما بدفع تعويضات قيمتها 200 ألف جنيه، وحبس المتهم الثالث وهو الوسيط إسلام خالد 5 سنوات.

وقالت الإعلامية المصرية في شهادتها أمام المحكمة: إنها تعمل في الإعلام منذ 15 عامًا ولا يمكن أن تقع في خطأ مهني مثل هذا، مضيفة أنها لم تصدق الاتهامات الموجهة لها، وكانت تضحك أثناء التحقيقات، ولذلك عنفها وكيل النيابة وطالبها بعدم السخرية من الاتهامات.

وشاهدت المحكمة عرض الأحراز في شاشات عرض داخل جلسة المحاكمة، كما استمعت إلى شهادة الرائد حسين خيري رئيس مباحث دار السلام، والذي أجرى التحريات وتأكدت من براءة الإعلامية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم التحريض والاشتراك في التحريض على اختطاف طفلين، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، والاتجار في البشر.







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