برشلونة يقهر أتلتيكو مدريد ويقترب من حسم لقب الدوري الإسباني

المواطن – عبدالناصر سيد

اقترب فريق برشلونة من التتويج بلقب الموسم الحالي للدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما تغلب على أقرب منافسيه وهو أتلتيكو مدريد بهدف نظيف، في الجولة السابعة والعشرين للمسابقة المحلية.

ويدين الفريق الكتالوني بالفضل إلى مهاجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي نجح في تسجيل هدف الفوز والثلاث نقاط.

وجاءت المباراة سريعة من جانب برشلونة الذي دخل اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم، في الوقت الذي تسيد فيه الحذر الدفاعي لاعبي أتلتيكو مدريد.

وجاءت الدقيقة 26 لينجح ميسي في منح برشلونة التقدم عندما نفذ ركلة حرة مباشرة سكنت الشباك.

واستمر مسلسل إضاعة الفرص خلال شوط المباراة الثاني، لكن دون أن تتغير النتيجة، ليخرج برشلونة فائزًا باللقاء.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد برشلونة إلى 69 نقطة بفارق ثماني نقاط عن مطارده أتلتيكو مدريد.







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