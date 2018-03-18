برشلونة يهزم بيلباو ويغازل لقب الدوري الإسباني

المواطن – متابعة

اقترب فريق برشلونة خطوات من التتويج بلقب الموسم الحالي للدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما تغلب على ضيفه أتلتيك بيلباو بهدفين دون رد، في الجولة التاسعة والعشرين للمسابقة المحلية.

وارتفع رصيد برشلونة إلى 75 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد أتلتيك بيلباو عند 35 نقطة في المركز الثالث عشر.

ودخل برشلونة اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة على أمل تسجيل هدف مبكر يربك به المنافس، وهو ما تحقق في الدقيقة الثامنة عن طريق باكو ألكاسير.

وفي الوقت الذي بحث فيه بيلباو عن التعادل، أضاف الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 30.

وواصل ميسي تغريده على صدارة هدافي الموسم الحالي للمسابقة المحلية بعدما وصل رصيده إلى 25 هدفًا.

وحاول لاعبو برشلونة تسجيل المزيد من الأهداف خلال شوط المباراة الثاني، لكن دون أن تتغير النتيجة.







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