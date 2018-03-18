برعاية “المواطن” .. تدشين ملتقى أسبوع الاقتصاد الرابع في جامعة نورة

المواطن - حسن عسيري - الرياض

دشنت جامعة الأميرة نورة صباح اليوم ، ملتقى أسبوع الاقتصاد الرابع برعاية من صحيفة “المواطن” تحت شعار “رؤية ، تخصص ، جدارة ، مستقبل” وذلك بمشاركة وحضور العديد من الشخصيات المهمة والمؤثرة في المجتمع.

الملتقى ينظمه نادي قسم الاقتصاد في كلية الإدارة والأعمال برعاية كريمة من عميدة الكلية الدكتورة تغريد السديس ، حيث تستمر الفعاليات إلى يوم الخميس القادم يتخللها العديد من ورش العمل واللقاءات والدورات التدريبية.

ويعتبر هذا الحدث من الفعاليات المهمة التي تقام في الكلية، حيث يهدف إلى نشر مفهوم اختيار التخصص والمهن وبناء رائدات الأعمال من طالبات كلية الإدارة والأعمال والتي تعتبر أحد برامج وكالة الشؤون الطلابية في الكلية.

ويأتي ذلك متوافقاً مع غايات الجامعة الاستراتيجية والمتمثلة في تزويد الطالبة بالمهارات لتحقيق نجاحها في الحياة العلمية والعملية والعمل عن طريق توفير بيئة تعليمية مبتكرة، وتقديم المشورة والتوجيه الوظيفي لها .