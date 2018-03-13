برعاية محافظ جدة.. جمعية السكري تطلق ملتقاها الرابع

المواطن- جدة

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، محافظ جدة، افتتح مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، الملتقى الرابع للجمعية العلمية السعودية للسكري الرابع بالشرق الأوسط والمؤتمر العالمي الرابع للجمعية، في بارك حياة جدة صباح الثلاثاء 13 مارس 2018م والذي يستمر لمدة 3 أيام.

وانطلقت فقرات الحفل بكلمة رئيس اللجنة العلمية الدكتور سعود بن نفاع السفري، تحدث فيها عن ترتيبات المؤتمر، حيث إنه يقدم بطريقة تستهدف المعنيين بهذا الداء من خلال الجلسات العلمية وحلقات النقاش وورش العمل، والتنسيق مع الشركات الداعمة، وذلك طيلة أيام المؤتمر.

ثم ألقى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمحسن الشيخ، رئيس الجمعية، كلمة أوضح خلالها أن عدد المصابين بداء السكري يبلغ قرابة 25% من السكان.

ولفت إلى أن هذا الداء يرهق المؤسسات الصحية ماديًّا، حيث تكمن مشكلته في مضاعفاته والهدر المادي المرهق للتخفيف من وطأته، حيث أوصت الجمعية في الملتقيات السابقة بضرورة تكثيف الممارسين الصحيين في مجال السكري وإنشاء المراكز الصحية الرياضية للتخفيف من السمنة المسبب الأول لهذا للداء، كما أوصت بتكثيف الأبحاث في هذا الشأن.

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمود بن شاهين الأحول بهذا النوع من المؤتمرات ودورها في دعم عملية التعليم الطبي لطلاب وطالبات جامعة الملك عبدالعزيز خاصة في أبحاث السمنة والسكري، حيث تنعكس بشكل إيجابي على العملية العلمية للطلاب والطالبات.

وبعدها وُقعت اتفاقية بين الجمعية العلمية السعودية للسكري، ويمثلها الدكتور عبدالرحمن الشيخ، وبين الجمعية العلمية السعودية للسكر والغدد الصماء، ويمثلها الشيخ عبدالعزيز التركي، وناب عنه الدكتور كامل سلامة.

ثم بعد ذلك افتتح المعرض المصاحب للملتقى.







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