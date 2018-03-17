برنامج تدريبي مكثف بمشاركة 14 مدير مركز إعلامي بالأندية السعودية

المواطن- الرياض

انطلق أمس الجمعة البرنامج التدريبي المكثف، الذي يقيمه الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، بالتعاون مع شركة الاتصالات السعودية في مدينة مانشستر البريطانية، بمشاركة 14 من مديري المراكز الإعلامية بالأندية السعودية للمحترفين، ويستمر البرنامج حتى 19 مارس الجاري.

وبدأ المشاركون بزيارة لنادي مانشستر وملعبه الشهير “أولد ترافورد”، اطلعوا خلالها على التنظيم الإعلامي المرافق للمباريات وآلية عمل الإعلاميين في الإستاد، ومناطق المكس زون، كما قام المشاركون في البرنامج بزيارة للمركز الإعلامي والمتحف الخاص بالنادي.

بعد ذلك بدأت ورشة العمل المخصصة عن التنظيم الإعلامي داخل الأندية الرياضية، وتم خلالها استعراض تجربة نادي مانشستر يونايتد الإعلامية، حيث ألقى مدير الإعلام والرعايات التجارية بالنادي السيد “بانرجي آنثوني”، محاضرة عن دور إعلام النادي ومساهماته في بناء علاقات قوية مع الشركاء والجماهير، إضافة إلى دور العلاقات العامة في بناء الثقة بين النادي والشركاء والجماهير، كما شهدت الورشة مشاركة ثرية للسيد “سايمون ستون” من قناة BBC العريقة الذي تحدث عن دور الإعلام المرئي في نقل الصورة الصحيحة والكاملة للجماهير، وأبرز المعوقات المتعلقة بحقوق النقل التلفزيوني، التي من الممكن أن تواجه الإعلاميين.

وسيستكمل المشاركون البرنامج التدريبي يوم غدٍ السبت، بحضور مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون في دور ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم؛ للوقوف على التنظيم الإعلامي خلال سير المباراة، والاطلاع على آلية اللقاءات الإعلامية والمؤتمرات الصحفية المصاحبة للمواجهة.

يُذكر أن هذا البرنامج يأتي ضمن المبادرات النوعية التي أعلنها الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، التي تهدف إلى تطوير الكفاءات الإعلامية؛ بما يسهم في صناعة بيئة رياضية مكتملة داخل الأندية السعودية.







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