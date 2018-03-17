برنامج جديد يُحمّل دماغك على الكمبيوتر بـ10 آلاف دولار

المواطن - متابعة:

قام ملياردير أميركي بدفع 10 آلاف دولار لشركة تقنية ناشئة، تَعد زبائنها بالعيش الأبدي، عبر تحميل أفكارهم الإبداعية إلى جهاز كمبيوتر يستطيع قراءتها وتحليلها.

وأوضحت صحيفة ديلي ميرور البريطانية أنَّ رائد الأعمال في وادي السيليكون التكنولوجي سام التمان 32 عاماً، يريد الانضمام إلى شركة نوكتوم لتحميل أفكاره وذكرياته إلى جهاز كمبيوتر جديد من نوعه.

وقال التمان: أؤمن بأن أفكاري قد تُغير العالم يوماً ما، وعملية تحميل الدماغ وقراءة ما بها أمر مميز.

ويعتبر التمان أحدث المنضمين إلى قائمة الشركة، المسجل بها أسماء 24 شخصاً آخر، لم يكترثوا لانتقادات طالت برنامج نكتوم، ووصفته بالانتحاري والمجنون.

وبحسب الشركة الناشئة، فإن عملية تحميل وقراءة الدماغ خطيرة وقد تؤدي إلى الموت، لأنها تتطلب مواد تحنيط كيميائية تستخدم على أشخاص أحياء.







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