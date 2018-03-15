برنامج جودة الحياة يدشن حسابه على تويتر

المواطن - الرياض

دشن برنامج جودة الحياة أحد البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030، حسابه الرسمي على تويتر عبر المعرف QOL_SA@.

واقترب عدد متابعي الحساب من الألف خلال الساعات الأولى من تدشين الحساب على تويتر.

وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد اعتمد برنامج تحسين نمط الحياة ضمن 12 برنامجًا لتحقيق رؤية 2030، وذلك من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطن والمقيم في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والأنماط الأخرى الملائمة التي تساهم في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة، وتوليد الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية.

وكان مصدر مسؤول قد صرَّح قبل عدة أسابيع أن برنامج تحسين نمط الحياة لم يكتمل بعد، داعيًا إلى عدم الحديث عن تفاصيله من قِبل الجهات غير المخولة بذلك.







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