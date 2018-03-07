بعد التعادل السلبي.. فأل حسن يُلاحق النصر في الشوط الثاني

المواطن - مروة نبيل

خيم التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة النصر والشباب، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 من الدوري السعودي للمحترفين.

وكشف حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن رقم إيجابي يُطارد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال مبارياته أمام الشباب في المسابقة المحلية.

وأشار الحساب الرسمي لبطولة الدوري السعودي للمحترفين على “تويتر”، أن مباراة النصر والشباب المُقامة الآن، هي المواجهة الثالثة على التوالي التي ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وأوضح حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على “تويتر”، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر استطاع تحقيق الفوز في المباراتين السابقتين أمام الشباب خلال أحداث الشوط الثاني من اللقاء بنتيجة هدف دون رد.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الشباب على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ18 المؤجلة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي قبل مباراة النصر والشباب اليوم المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 34 نقطة.

ويأمل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في تحقيق الفوز في مباراة النصر والشباب اليوم من أجل التقدم في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وتحسين النتائج السلبية التي كان يُحققها الفريق خلال الفترة الماضية.

ويُمني لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالليث النفس بمواصلة صحوتهم في مباراة النصر والشباب اليوم والفوز على العالمي على أرضه ووسط جمهوره، خاصة أنهم استطاعوا التغلب على الاتحاد في إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة” بثلاثية نظيفة.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بالليث في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 29 نقطة قبل مباراة النصر والشباب اليوم.







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