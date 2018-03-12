بعد تجنيد الأطفال والنساء .. الحوثي يزج بالمتقاعدين في معاركه الخاسرة

المواطن - عدن

لجأت ميليشيا الحوثي الانقلابية إلى البحث عن المتقاعدين من المدنيين والعسكريين للدفع بهم تحت التهديد أو الإغراءات المالية للزج بهم في جبهاتهم القتالية المنهارة.

وأوضحت مصادر في الداخل اليمني أن لجنة ميدانية تابعة لميليشيا الانقلاب الحوثية التقت عددًا من وجهاء ومشايخ القبائل في الحديدة وإب وعمران وذمار للضغط عليهم لإرسال المتقاعدين والعسكريين لجبهات القتال.

وذكرت المصادر أن تلك اللجنة عقدت برئاسة القيادي الحوثي أبو عمار النمري لقاءات متعددة مع مشايخ القبائل في عدد من المحافظات هدفت لدفع المتقاعدين العسكريين من الجيش والأمن للمشاركة مع ميليشيا الانقلاب في القتال بالجبهات إضافة إلى البحث عن مجندين جدد من طلاب المدارس في تلك المحافظات والطلب من كل شيخ من مشايخ تلك القبائل القيام بتجنيد طلاب المدارس في مديرياتهم بالقوة.

وشكلت الميليشيا الانقلابية قبل أسابيع لجانًا ميدانية بمختلف المديريات لحصر القيادات العسكرية والجنود المتقاعدين بعيداً عن إحصائيات وزارة الدفاع الخاضعة لسيطرتهم في العاصمة صنعاء.

ودشنت ميليشيات الحوثي الانقلابية مطلع الأسبوع الماضي ما يسمى بالتعبئة العامة بفعاليات متنوعة من قبل لجان خاصة بالمتقاعدين والعسكرين في مديريات عدة منها مديرية السبرة جنوب شرق إب ومديرية فرع العدين غرب إب ومديرية حبيش شمال محافظة إب ومديرية الظهار وسط مدينة إب ومديريات أخرى وسط رفض مجتمعي كبير لتلك الدعوات.

على صعيد آخر كشفت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية عقدت دورات طائفية، لقادة عسكريين في بني حشيش.

وأكدت المصادر أن الميليشيا عقدت دورات طائفية لعدد 43 قيادياً عسكرياً في وزارة الدفاع الخاضعة لسيطرة الحوثيين في مكان سري بمديرية بني حشيش، واستمرت لمدة 10 أيام.







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