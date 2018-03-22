بعد تذكير حساب المواطن بتحديث مصدر الدخل.. مغردون: دخّلنا البيانات ولا شُفنا شي

المواطن - الرياض

بعد تذكير حساب المواطن بالأمس بطريقة تحديث مصدر الدخل عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج؛ توالت الشكاوى من المواطنين، خاصة فيما يعلق بتحديث البيانات وعدم الرد على الشكاوى.

وكان حساب المواطن قد أوضح بالأمس في تغريدة عبر “تويتر” أنه يجب التأكد من دقة بيانات الدخل للمستفيد وتابعيه وتسجيل المصدر الصحيح للدخل، بما يتوافق مع البيانات الرسمية، حتى لا تتأثر الأهلية وقيمة استحقاق الدعم.

وشكا مواطن بقوله: “السلام عليكم اخوي انا ماقدرت اكمل التسجيل لان المرفقات ماتتحمل؟”، فيما رد عليه آخر بقوله: “إرفاق المستندات يكون عبر ملف PDF أوصورة لاتتجاوز حجمها 2ميجابايت”.

وشكا محمد بقوله: “السلام عليكم الدفعه ناقصه 200 أرجو إفادتنا”.

وغرد حمتو الهمتو بقوله: “حسبي الله ونعم الوكيل رفعت اعتراضات ولاحل منكم عطيتوني اقل دعم رغم استحقاقي اكثر للشهرين اللي فاتت وين الانصاف”.

وشكا أبو رناد قائلاً “دقيت عليهم وقالو لي ان حسابي سليم فقط حدث الصفحه انا حدثت ودخل وخرجت ونفس الشي افيدونا الله يجزاكم خير”.

وغرد آخر قائلاً “السلام عليكم تاريخ تسجيلي لحساب المواطن 2017 شهر 2 والحين 2018 شهر 3 ولا جاني هلله”.

وقال صاحب حساب يا كريم: “أنا أتقدم بشكوى لكن لا حياة لمن تنادي رئيس حساب الموطن يقول الشخص الواحد يستلم أقل مبلغ 300 ريال واحنا 3 أشخاص تستلم 384 ريال الشكوى لله”.

وشكا عادل بقوله: “السلام عليكم نسيت الرقم السري والجوال انفصل وراح كيف الطريق في تغيير رقم الجوال”.

وكتب صاحب حساب الإمبراطور: “لو سمحتو ، انا ما استلمت دفعتين من رواتب الشهرين الماضيه… وش الحل؟”.

وعلقت صدى الآمال:‏ “دخلنا البيانات ولا شفنا شيء”.







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