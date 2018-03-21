بعد تذكير حساب المواطن بخطوات تعديل رقم الآيبان.. الشكاوى تتوالى

المواطن - الرياض

لم تمضِ ساعات وربما دقائق على تذكير برنامج حساب المواطن ، أمس الثلاثاء، بخطوات تعديل رقم “آيبان” الحساب البنكي، وكيفية اعتماده للاستفادة من دعم البرنامج، حتى انهالت الشكاوى من المواطنين بسبب مشاكل آيبان الحساب البنكي.

وشكا مواطنون من عدم وصول الدعم، فضلاً عن عدم الرد على الرسائل، وبعضه مضى عليه أكثر من شهرين، وما زال ينتظر الرد.

وشكت مغردة بقولها: “لو سمحت انا مقدمه مع الناس من البدايع وثلاث دفعات معلقه بالانتظار للحين الايبان تحت التدقيق حرام عليكم العمر راح وصار حساب المواطن كنه حصاله لكم مجرد منظر انه نستحق وبالاخير ماتنزلو لنا ! مو معقول للحين تحت التدقيق ، حسبي الله ونعم الوكيل هذا الي اقوله حساب المواطن”.

وغردت سمو الروح بقولها: “السلام عليكم عندي مشكلة من 3 اشهر انا طلعلي غير مؤهل عشان إثبات إستقلالية المسكة وعندي عقد إيجار ارفق الصورة تنمسح البيانات الاولى الي هي تاريخة ومدتة وكلمت الدعم 3 مرات عشان الموضوع واحد قال عطل وواحد قال صيغة الصورة وواحد قال لازم عقدك وعقد العائلة اذا كان تقدرون تساعدوني شكرا”.

وشكا آخر بقوله: “أنا سجلت بحساب المواطن فردي وعندي عيالي ماسجلتهم سهوا مني ونزل لي ٣ دفعات والحين ابي اضيفهم معاي كتابعين كيف الطريقة”.

وعلق التميمي بقوله: “السلام عليكم (سجلت في حساب المواطن قبل 4 اشهر والى الان مكتوب لم يتم دراسة الأهلية بعد) عمري 25 ومستقل”.

وشكا آخر بقوله: “يا خوي انا عندي مشاكل ولا حليتوها ورفعت طلبات ولارديتو علي”.

وكان حساب المواطن قد أعاد بالتذكير بخطوات تعديل رقم “آيبان” الحساب البنكي، وكيفية اعتماده للاستفادة من دعم البرنامج، وذلك عبر دخول الشخص المسجل إلى حسابه في البوابة الإلكترونية على الرابط (هنا).

ونشر البرنامج، تغريدة في حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، تضمنت الخطوات التي توضح كيفية تعديل الحساب البنكي، باستكمال الطلب ثم الدخول إلى الحساب البنكي وإدخال الآيبان الجديد، وبعدها الدخول إلى الصفحة الرئيسة، ومن ثم حالة الاستحقاق، ثم الضغط لتأكيد الحساب البنكي الجديد، إذ يتم اعتماد التعديل وإرسال رسالة نصية على الهاتف المسجل في البيانات”.

ووجه البرنامج المواطنين، الذين لديهم مشكلة في رقم “آيبان” الحساب البنكي، وتم حلها مع البنك، بأن عليهم زيارة البوابة الإلكترونية لـ”حساب المواطن”، واختيار حالة الاستحقاق، وتأكيد الحساب البنكي ومتابعة الخطوات السابقة ذاتها.







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