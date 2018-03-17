بعد توضيح حساب المواطن لآلية الاعتراض.. الشكاوى تتوالى

المواطن - الرياض

لم تمضِ دقائق على تحديد حساب المواطن بالأمس على آلية الاعتراض على مستحقات الدعم، حتى انهالت الشكاوى على الموقع الرسمي للبرنامج.

اختلفت الشكاوى والتغريدات إلا أنها تصب في قالب واحد، ألا وهو الخصم من الدعم للبعض أو عدم نزول الدعم للبعض الآخر.

وقال مواطن معلقًا على آلية الاعتراض: “ما فائدة الاعتراض إذا كان وقت الرد 60 يومًا!! ومع كل اعتراض أرجع أنتظر 60 يومًا جديدة!”.

وشكت مواطنة بقولها: “حنا كل شهر ينزل لنا ٦٨٨ ريالًا وهذا الشهر نزل ٥٧٦ ريالًا بس، ليش؟؟ ما في شيء تغير بوضعنا ليش الخصم!”.

وروى مواطن قصته مع حساب المواطن قائلًا: “ما نزل لي حساب مواطن ومسجل ومؤهل وسويت اعتراضًا على الأهلية وتم قبول الاعتراض ولم ينزل لي شي لماذا؟ ما سبب ذلك؟ موظف وعسكري وراتبي ٧ وليس عندي تابعين عمري ٢٥ أرجو رد كم مرة أرسل ولا يجي رد”.

يُذكر أن حساب المواطن أوضح بالأمس آلية الاعتراض، في تغريدة عبر “تويتر”، بالقول: “إنه قبل تقديم الاعتراض على مبلغ الاستحقاق، تأكد من تطابق قيمة الاستحقاق الموجودة في حسابك على البوابة الإلكترونية مع المبلغ المودع في حسابك البنكي، ثم تحقق من قيمة استحقاقك عبر استخدام الحاسبة التقديرية في البوابة، كما يلزمك التأكد من أهلية جميع التابعين”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :